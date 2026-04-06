Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού με φόρα από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, συνέτριψε με 20-8 την Ηλιούπολη και έκανε το «20 στα 20» στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Πειραιά είχε κορυφαίες τις Σέκουλιτς και Κουρέτα, με πέντε γκολ η κάθε μία, ενώ από τρία τέρματα σημείωσαν οι Σιούτη και Κλεισούρα.

Πλέον ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην Ευρώπη, καθώς το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 13:00) αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ στην Βαρκελώνη, για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-5, 4-4, 2-5

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: Λ. Μαυρωτά, Κύρκου 1, Ι. Μαυρωτά 1, Γεωργίου 1, Παναγιότι, Θεοφανοπούλου 1, Γκίλλα 1, Υφαντή 1, Κακλή, Κοτσάφτη-Απέργη 1, Κρασάκη, Φέλλα, Σταυρίδου, Χαλκίτη 1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα 3, Κουρέτα 5, Διρχαλίδου, Τριχά, Φούκου 1, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου, Κουρτίδου, Τορνάρου, Τζωρακάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 5, Λαναρά 1.