Η Γκόου Αχέντ Ιγκλε και η Τσβόλε κοντράρονται στο τοπικό ντέρμπι για την 29η αγωνιστική της Eredivisie και η έναρξη καθυστέρησε… 90 λεπτά, λόγω των κουκουλοφόρων που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου.

Σύμφωνα με τους κανόνες του ολλανδικού πρωταθλήματος, απαγορεύεται οι οπαδοί να καλύπτουν τα πρόσωπά τους αλλά αυτοί της Τσβόλε αδιαφόρησαν και εμφανίστηκαν με κουκούλες και μάσκες στο γήπεδο της Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Αμέσως, φυσικά, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν για το πρόβλημα που υπήρχε και ο αρχηγός της Τσβόλε, Ράιαν Τόμας, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Τζέρι Χάμστρα, πήγαν προς την πλευρά των οπαδών για να μιλήσουν μαζί τους και να τους εξηγήσουν τι θα έπρεπε να κάνουν.

Αυτή η κίνηση, όμως, μάλλον έκανε χειρότερα τα πράγματα, καθώς οι οπαδοί άρχισαν να πετάνε κροτίδες, πριν αποφασίσουν τελικά να αποχωρήσουν από το γήπεδο, επιτρέποντας έτσι την έναρξη του αγώνα.

Και από τη στιγμή που άρχισε να κυλάει η μπάλα, η Τσβόλε δεχόταν το ένα γκολ μετά το άλλο, με το σκορ να είναι 3-0 μόλις στο 15ο λεπτό.