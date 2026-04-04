Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε, για την 30η αγωνιστική της La Liga, με 2-1 από τη Μαγιόρκα σε ένα παιχνίδι με… τρελό φινάλε και κινδυνεύει να βρεθεί στο -7 από τη Μπαρτσελόνα, η οποία θα αναμετρηθεί με την Ατλέτικο σε λίγες ώρες.

Η νίκη ήταν μονόδρομος για τη «βασίλισσα» και η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε να προηγηθεί καθώς είχε πολύ καλές ευκαιρίες με τον Εμπαπέ στο 22′ και στο 25′, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Ρομάν.

Το 0-0, επομένως, παρέμεινε, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως και συγκεκριμένα στο 42′ ήρθε το γκολ των γηπεδούχων, οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν φανεί επιθετικά. Ο Μορλάνες όμως, μετά την ολιγωρία της άμυνας, νίκησε τον Λούνιν για το 1-0, βάζοντας δύσκολα στους Μαδριλένους.

Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα πίεζε στο δεύτερο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες για την ισοφάριση και έκανε το 1-1 στο 89′ με την κεφαλιά του Μιλιτάο. Η Ρεάλ είχε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή της για να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ, αυτό όμως το πέτυχαν οι γηπεδούχοι.

Στο 91′ ο Μουρίκι με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 και έδωσε τη νίκη στη Μαγιόρκα, με τη Ρεάλ να χάνει τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς και να είναι σε δύσκολη θέση, πλέον, στη μάχη του τίτλου.