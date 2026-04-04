Ο Λούκα Ντόντσιτς υπέστη θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου του NBA.

Ο Σλοβένος σταρ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τους Θάντερ, με το πλήγμα να είναι μεγάλο για τους Λέικερς πέντε παιχνίδια πριν τα play off.

Ο Ντόντσιτς αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ του ΝΒΑ και πρωταγωνιστή της πορείας των Λέικερς, οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας.

Ο Σλοβένος έχει μέσο όρο 33,5 πόντους, 8,3 ασίστ και 7,7 ριμπάουντ και έχει οδηγήσει την ομάδα του σε εντυπωσιακό σερί νικών το τελευταίο διάστημα.

Η επιστροφή του Ντόντσιτς αναμένεται να γίνει στα play off και μέχρι τότε η ομάδα του Λος Άντζελες καλείται να βρει λύσεις.