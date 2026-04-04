Με την διεξαγωγή της 8ης και της 6ης αγωνιστικής των play out συνεχίζεται σήμερα και αύριο το πρωτάθλημα της Super League 2, με δυνατές «μάχες» στον Βορρά για την παραμονή στην κατηγορία.

Τα σημερινά παιχνίδια είναι αδιάφορα, καθώς τα πάντα έχουν κριθεί από την περασμένη αγωνιστική, με την Athens Kallithea να έχει κερδίσει την παραμονή της στην κατηγορία, ενώ Ηλιούπολη και Χανιά να έχουν υποβιβαστεί.

Τα αυριανά παιχνίδια ωστόσο έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καβάλα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β’, και θέλει τη νίκη, καθώς έχει απόσταση τριών βαθμών από τη ζώνη της σωτηρίας.

Στο άλλο μεγάλο ματς ο Νέστος Χρυσούπολης φιλοξενεί τον Καμπανιακό, με τους γηπεδούχους να είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και τους φιλοξενούμενους να «καίγονται» για το «τρίποντο»

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Β’ όμιλος

Σάββατο 4 Απριλίου (8η αγωνιστική)

Athens Kallithea-Παναργειακός (15:00)

Ηλιούπολη-Ελλάς Σύρου (15:00)

Αιγάλεω-Χανιά (15:00)

Α’ όμιλος

Κυριακή 5 Απριλίου (6ης αγωνιστική)

Νέστος Χρυσούπολης-Καμπανιακός (15:00)

ΠΑΣ Γιάννινα-Μακεδονικός (15:00)

Καβάλα-ΠΑΟΚ Β’ (15:00)