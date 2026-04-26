Σε τροχιά επίμονων πληθωριστικών πιέσεων έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας τουλάχιστον έως το φθινόπωρο. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου ανεβάζουν τον πήχη του πληθωρισμού πάνω από το 3% για το σύνολο του έτους, ανατρέποντας το σενάριο ταχύτερης αποκλιμάκωσης.

Το νέο πλαίσιο προβλέψεων, που θα ενσωματωθεί στην ετήσια έκθεση προόδου για το Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο και θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη 30 Απριλίου, τοποθετεί τον πληθωρισμό για το 2026 στο 3,2% από 2,2% που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Η αναθεώρηση βασίζεται σε συγκρατημένες υποθέσεις για τις τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τα 89 δολάρια το βαρέλι για το σύνολο του έτους.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας κινούνται ήδη εκτός αυτού του πλαισίου. Οι τιμές του Brent έχουν διασπάσει το όριο των 100 δολαρίων, εντείνοντας την αβεβαιότητα. Οι επιπτώσεις είναι άμεσες, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφορών να μετακυλίεται σταδιακά στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, πιέζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζοντας την κατανάλωση.

Προβλέψεις

Η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% απομακρύνεται χρονικά. Για το 2027, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 2,4%, υποδηλώνοντας πιο αργή αποκλιμάκωση. Σε διεθνές επίπεδο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα αυξηθεί στο 3,5% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027, ενώ στην Ευρωζώνη προβλέπεται στο 2,6%.

Πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τοποθετεί τον πληθωρισμό στο 3,1% για το 2026, επισημαίνοντας ότι θα παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το βασικό στοιχείο ανησυχίας είναι η μετατόπιση των πιέσεων από την ενέργεια στις υπηρεσίες και τα ενοίκια, γεγονός που ενισχύει τα χαρακτηριστικά μονιμότητας του φαινομένου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής καταγράφει πιο επίμονες πιέσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις, προειδοποιώντας για ανοδικούς κινδύνους λόγω ενεργειακής αβεβαιότητας, ανόδου των ενοικίων και ισχυρής ζήτησης στις υπηρεσίες. Ο δομικός πληθωρισμός εμφανίζεται ανθεκτικός, καθυστερώντας την πλήρη αποκλιμάκωση.

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις διεθνών οίκων, με αναλυτές να μην αποκλείουν ακόμη και επαναφορά του πληθωρισμού κοντά στο 5% σε περίπτωση παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, ένα σενάριο που η αγορά χαρακτηρίζει εξαιρετικά δυσμενές για την παγκόσμια οικονομία.

Η εικόνα αποτυπώνεται ήδη στα τελευταία στοιχεία. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,9% τον Μάρτιο από 2,7% τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας την επανεμφάνιση ισχυρών ανοδικών τάσεων. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε τρόφιμα, καύσιμα και στέγαση, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.