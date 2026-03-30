Ένα από τα πιο σκληρά νοκ άουτ που έχουν καταγραφεί στο γυναικείο UFC σημειώθηκε στον αγώνα ανάμεσα στη Μέισι Μπάρμπερ και την Αλέξα Γκράσο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Σιάτλ.

Σύμφωνα με το βίντεο της αναμέτρησης, η 27χρονη Γκράσο χτύπησε αρχικά την αντίπαλό της με δυνατή γροθιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της έντονη ζάλη, και στη συνέχεια εφάρμοσε λαβή στον λαιμό. Τη στιγμή εκείνη, πάντως, φαινόταν πως η 32χρονη Μπάρμπερ είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της από το προηγούμενο χτύπημα.

Alarming scene in UFC: After being knocked out and choked simultaneously, a fighter remained unconscious for over a minute.



Alexa Grasso defeated Maycee Barber in the first round.



Should these types of fights be banned…?@danawhite #UFCSeattle@ParamountPlus pic.twitter.com/STmK4wHV3y — FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) March 29, 2026

Μετά τον αγώνα, η Μπάρμπερ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους. Λίγο αργότερα θέλησε να καθησυχάσει τους φίλους της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Είναι μέρος του αγώνα. Συγχαρητήρια στην Αλέξα. Δεχθήκαμε δυνατά χτυπήματα, αλλά είμαστε καλά. Θα επιστρέψουμε σύντομα. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον».

Looks like Maycee Barber is doing OK after that scary finish with Alexa Grasso at #UFCSeattle.



She reposted a message from her BF as she gets treatment post fight pic.twitter.com/U69i8Rcv7z — Damon Martin (@DamonMartin) March 29, 2026