Ένα από τα πιο σκληρά νοκ άουτ που έχουν καταγραφεί στο γυναικείο UFC σημειώθηκε στον αγώνα ανάμεσα στη Μέισι Μπάρμπερ και την Αλέξα Γκράσο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Σιάτλ.

Σύμφωνα με το βίντεο της αναμέτρησης, η 27χρονη Γκράσο χτύπησε αρχικά την αντίπαλό της με δυνατή γροθιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της έντονη ζάλη, και στη συνέχεια εφάρμοσε λαβή στον λαιμό. Τη στιγμή εκείνη, πάντως, φαινόταν πως η 32χρονη Μπάρμπερ είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της από το προηγούμενο χτύπημα.

Μετά τον αγώνα, η Μπάρμπερ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους. Λίγο αργότερα θέλησε να καθησυχάσει τους φίλους της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Είναι μέρος του αγώνα. Συγχαρητήρια στην Αλέξα. Δεχθήκαμε δυνατά χτυπήματα, αλλά είμαστε καλά. Θα επιστρέψουμε σύντομα. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον».