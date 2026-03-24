Ο Αντουάν Γκριεζμάν αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από την Ατλέτικο Μαδρίτης και γενικά την Ευρώπη, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ορλάντο Σίτι, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός φερόταν εδώ και καιρό να είναι σε διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και τελικά αυτές οδήγησαν σε συμφωνία, η οποία επισημοποιήθηκε την Τρίτη (24/3).

Ο Γκριεζμάν υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, με την Ορλάντο Σίτι να ανακοινώνει τη μεταγραφή και τον επικεφαλής, Μαρκ Γουίλφ, να τονίζει πως «το να φέρουμε τον Αντουάν στο Ορλάντο αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για την πόλη, τους οπαδούς και το MLS».

Αυτή θα είναι η τέταρτη ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί καθώς έχει περάσει από Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, έχοντας καταφέρει να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος».