Οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας συγκεντρώθηκαν σήμερα και έκαναν την πρώτη τους προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη, ενόψει των δύο φιλικών αγώνων με την Παραγουάη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (27/03) και την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη (31/03).

Πριν από την έναρξη της προπόνησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του στάθηκε στο πόσο ανταγωνιστικά θα είναι τα δύο φιλικά που θα δώσει η Εθνική, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση του Πέτρου Μάνταλου να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Είναι τέσσερις μήνες ουσιαστικά που δεν είχαμε υποχρεώσεις. Έχουμε μπροστά μας δύο φιλικά με δύο διαφορετικές ομάδες. Και οι δύο είναι ομάδες υψηλού επιπέδου. Θα είναι πολύ καλό τεστ όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση που έχουμε γιατί έχει περάσει αρκετό διάστημα από την τελευταία μας συγκέντρωση και τα παιχνίδια που κάναμε στον τελευταίο κύκλο των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων.

Να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να κρατήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε με αυτούς τους αντιπάλους και ακριβώς λόγω της απώλειας της επαφής που είχαμε το τελευταίο διάστημα πόσο μπορούμε να κρατήσουμε ένα καλό επίπεδο» .

Για τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις: «Σίγουρα οι περίοδοι του Μαρτίου και του Ιουνίου θα πρέπει ως Εθνική να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ρόστερ. Έχουμε παιδιά που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά, αλλά και παιδιά που δεν έχουν πολλά παιχνίδια με την Εθνική. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που δεν έχουν κληθεί για διάφορους λόγους, κάποιοι είχαν τραυματισμούς, απουσίες από παιχνίδια» .

Για την απόφαση του Πέτρου Μάνταλου να αποχωρήσει από την Εθνική: «Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μας ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική ομάδα. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα και εγώ μαζί του.

Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική ομάδα.

Θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την περίοδο που είμαστε μαζί, αλλά και για όλη του την παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Εθνική γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Θα μας λείψει και θέλω να του ευχηθώ ότι καλύτερο για τη συνέχεια. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίξει ακόμα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο» .