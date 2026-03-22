Ο Ηρακλής νίκησε με 3-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας και στη συνέχεια γιόρτασε για την άνοδο στη Stoiximan Super League, παραλαμβάνοντας και το τρόπαιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του Βορείου Ομίλου της Super League 2.

Ο «γηραιός» είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από αναμονή εννιά χρόνων και περίμενε τη μέρα της φιέστας για να πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για τη φετινή σεζόν παίρνοντας τη νίκη με 3-1 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας και στη συνέχεια… στήθηκε πάρτι στο Καυτανζόγλειο, όπου όλοι περίμεναν την απονομή του τροπαίου.

Ο αρχηγός Κριστιάν Κούστα ήταν αυτός που το σήκωσε πρώτος, με τους συμπαίκτες του να είναι το χαίρονται με την καρδιά τους και τους οπαδούς να αποθεώνουν τους πάντες.