Ο Χρήστος Μουζακίτης κάνει και φέτος μια εξαιρετική σεζόν με την φανέλα του Ολυμπιακού και όπως είναι φυσικό αρκετοί σύλλογοι του εξωτερικού παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Μάλιστα σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει τον Χρήστο Μουζακίτη για αντικαταστάτη του Κασεμίρο.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «UOL» έκανε ανάλυση σχετικά με τους ποδοσφαιριστές που έχει στην λίστα της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να αντικαταστήσει τον Κασεμίρο το προσεχές καλοκαίρι, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν και τον 19χρονο μέσο των «ερυθρόλευκων».

Το δημοσίευμα τονίζει πως πρώτος στόχος είναι ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστλ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για την απόκτησή του με την τιμή του να υπολογίζεται στα 70 εκατ. ευρώ.

Άλλα ονόματα στην λίστα είναι του Σάντρο Τονάλι, του Έλιοτ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Χρήστου Μουζακίτη, με το Βραζιλιάνικο μέσο να αναφέρει πως ο παίκτης εντυπωσίασε τους σκάουτερ της ομάδας που τον παρακολούθησαν φέτος σε παιχνίδια του Champions League.