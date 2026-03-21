Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (22/3) την ΑΕΛ σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκη καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι υπάρχει sold out σε ακόμη ένα παιχνίδι.

Από την αρχή της σεζόν οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» είναι μαζικά δίπλα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το ένα sold out διαδέχεται το άλλο, με τη λίστα να μεγαλώνει συνεχώς.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με την ΑΕΛ, τις προηγούμενες μέρες, έδειχνε ότι θα γίνει ξανά sold out και όντως έγινε, με τον Ολυμπιακό να κάνει τη σχετική ανακοίνωση στα social media.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, έχουν απομείνει κάποια vir εισιτήρια ενώ όποιος κάτοχος διαρκείας δεν μπορεί να δώσει το παρών στο Καραϊσκάκη, μπορεί να μεταβιβάσει το διαρκείας του με τη γνωστή διαδικασία (πατήστε εδώ).

Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει μέχρι τις 15:00 την Κυριακή (21/3), μέχρι και τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή.