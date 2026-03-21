Στο Βέλγιο για να «κλειδώσει» την πρόκριση από τη 2η προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 βρίσκεται η Εθνική μας ομάδα χάντμπολ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει απόψε (19:00, ΕΡΤ Sports 1) το Βέλγιο στην πόλη Άσσελτ και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα για να βρεθεί στο Παγκόσμιο.

Η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Χαλκίδα επικράτησε με 29-26 και απόψε θέλει να πάρει την δεύτερη νίκη και να «κλειδώσει» την πρόκριση.

Σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, η Εθνική μας ομάδα θα έχει μια αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Λευτέρης Παπάζογλου θα αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Παπαντωνόπουλο, ο οποίος αντιμετωπίζει έναν μικροτραυματισμό.

Η 17άδα της Εθνικής αποτελείται από τους: Μιχαηλίδη, Θ. Παπάζογλου, Πασσιά, Παναγιώτου, Αραμπατζή, Ελευθεριάδη, Παπαβασίλη, Παγιάτη, Λ. Παπάζογλου, Μ. Στάθη, Μπουκοβίνα, Τόσκα, Λιάπη, Μπόσκο, Τζωρτζίνη, Αλεξίου και Τσακουρίδη.