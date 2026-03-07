Την απόλυση του Παύλου Δερμιτζάκη ανακοίνωσε ο Πανιώνιος μετά την ήττα από την Καλαμάτα, επιρρίπτοντάς του ευθύνες για το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο στη Stoiximan Super League.

Οι «κυανέρυθροι» έχασαν και μαθηματικά τις ελπίδες τους για επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία μετά την εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα και η ΠΑΕ αποφάσισε να απολύσει τον προπονητή, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει τη μονομερή διακοπή συνεργασίας της με τον προπονητή Παύλο Δερμιτζάκη.

Η εικόνα της ομάδας μας εδώ και αρκετές εβδομάδες δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Διοίκησης, των φιλάθλων αλλά κυρίως της τεράστιας Ιστορίας του Συλλόγου μας.

Αντί η μεγάλη νίκη μέσα στην Καλαμάτα να μας δώσει έξτρα κίνητρο και ώθηση, βλέπουμε αμέσως μετά μία ανεξήγητα διαλυμένη ομάδα, χωρίς μέταλλο, χωρίς στόχο να διεκδικήσει το Πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να χαρίσει μία ξεκούραστη και άκοπη άνοδο στην Καλαμάτα, η οποία μόνο απογοήτευση και μεγάλη λύπη δημιουργεί σε όλους μας.

Ως διοίκηση είμαστε από την πρώτη στιγμή απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις μας απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, η αγωνιστική όμως εικόνα μας λυπεί και αποτελεί ντροπή για τον Σύλλογο.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για όλες τις λανθασμένες επιλογές μας που οδήγησαν στη φετινή αποτυχία και δεσμευόμαστε να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες κινήσεις και ενέργειες, έτσι ώστε η εικόνα της ομάδας μας από εδώ και στο εξής να αρμόζει στο μέγεθος και στην Ιστορία του Συλλόγου».