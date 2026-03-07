Η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Μούργου στη νίκη της με 1-0 επί της ΑΕΛ, ο διαιτητής Πολυχρόνης όμως δεν έδειξε κάτι, από το VAR δεν έκαναν παρέμβαση και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ εξήγησε στη συνέχεια το γιατί.

Η Ένωση ήταν μπροστά με 1-0 από πολύ νωρίς και στο 78′ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε χέρι του Μούργου. Ο διαιτητής, όμως, δεν καταλόγισε κάτι ενώ ούτε στο VAR θεώρησαν πως θα έπρεπε να τον καλέσουν για να δει τη φάση.

Το αποτέλεσμα ήταν οι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων» να εκνευριστούν με τον ρέφερι και μετά τη λήξη του ματς οι άνθρωποι της ομάδας ρώτησαν τον Πολυχρόνη για τη συγκεκριμένη φάση, με τον ίδιο να τους εξηγεί γιατί δεν έδειξε το σημείο του πέναλτι.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Τάσος Τσατάλης, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ, στη συνέντευξη Τύπου, η απάντηση που πήραν ήταν η εξής: «Αυτό που μας ειπώθηκε είναι πως αν σκάσει η μπάλα κάτω και το χέρι είναι σε φυσική κίνηση δεν είναι χέρι».