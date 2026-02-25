Ο αποκλεισμός της Ιντερ από τη συνέχεια του Champions League δεν αποτελεί μόνο αγωνιστικό πλήγμα, αλλά και σημαντική οικονομική απώλεια. Η διπλή ήττα από την Μπόντο στα play-offs (3-1 στη Νορβηγία και 2-1 στο «Σαν Σίρο») έβαλε πρόωρο τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία των «Νερατζούρι», περιορίζοντας δραστικά τα έσοδα σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, η Ίντερ έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League στο Μόναχο, συγκεντρώνοντας περίπου 137 εκατομμύρια ευρώ από πριμ UEFA, market pool, ιστορικό ranking και εισπράξεις αγώνων. Φέτος, με τον πρόωρο αποκλεισμό, τα έσοδα υπολογίζονται κοντά στα 66 εκατομμύρια – σχεδόν τα μισά. Η διαφορά αυτή αναμένεται να επηρεάσει τον επόμενο ισολογισμό, καθώς πέρσι τα ευρωπαϊκά έσοδα συνέβαλαν σε κέρδη περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Τσουζέπε Μαρότα, είχε υποβαθμίσει πριν τον αγώνα τον οικονομικό αντίκτυπο, τονίζοντας πως η κατάσταση μπορεί να εξισορροπηθεί. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως χωρίς τα επιπλέον έσοδα από τη νοκ-άουτ φάση, η Ίντερ θα χρειαστεί να αναζητήσει λύσεις μέσω αύξησης εμπορικών εσόδων, περιορισμού δαπανών και – κυρίως – πωλήσεων παικτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Μάρκους Τουράμ βρίσκεται στο προσκήνιο. Αποκτήθηκε ως ελεύθερος και ενδεχόμενη μεταγραφή του θα απέφερε καθαρή υπεραξία, καλύπτοντας μέρος της οικονομικής «χασούρας». Έτσι, ο πρόωρος αποκλεισμός δεν επηρεάζει μόνο το παρόν της Ίντερ, αλλά ενδέχεται να καθορίσει και τις καλοκαιρινές της κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι.