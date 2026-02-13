Το «Σαν Σίρο» ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του, με γεμάτες εξέδρες και έσοδα που αναμένεται να αγγίξουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Μετά τα εντυπωσιακά νούμερα του ντέρμπι Ίντερ–Μίλαν τον περασμένο Νοέμβριο (75.562 θεατές και εισπράξεις άνω των 8,6 εκατ. ευρώ), η αναμέτρηση Ίντερ–Γιουβέντους του ερχόμενου Σαββάτου αναμένεται να καταγράψει νέο sold out και να αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επίδοση στην ιστορία της Serie A, πίσω μόνο από εκείνο το ντέρμπι.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, το «Derby d’Italia» απέναντι στους «μπιανκονέρι» των Σπαλέτι και Γιλντίζ αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις, όμως η επιτυχία καταγράφεται ήδη και εκτός γηπέδου.

Για την Ίντερ πρόκειται για το έκτο διαδοχικό ρεκόρ εισπράξεων (όλα στις δύο τελευταίες σεζόν), με τους «νερατζούρι» να καταλαμβάνουν πλέον τις έξι πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Τα εκτιμώμενα έσοδα υπολογίζονται κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εισιτήρια εξακολουθούν να διατίθενται μέσω της επίσημης πλατφόρμας μεταπώλησης διαρκείας της ομάδας.