Το εγχείρημα της European Super League αποτελεί οριστικά παρελθόν, πριν καν εφαρμοστεί, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τη συμφωνία της τόσο με την UEFA όσο και με την EFC, την Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων.

Η ισπανική ομάδα είχε μείνει μόνη της, πλέον, να στηρίζει το πρότζεκτ της European Super League, μετά την αποχώρηση της Μπαρτσελόνα την περασμένη εβδομάδα. Ήταν θέμα χρόνου, επομένως, να ανακοινώσουν και οι Μαδριλένοι τη συμφωνία τους με την ευρωπαϊκή ποδόσφαιρική ομοσπονδία και όντως αυτό έγινε την Τετάρτη (11/2).

«Η UEFA, η EFC και η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ύστερα από μήνες συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, η EFC και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με σεβασμό στην αρχή της αθλητικής αξίας και με έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων, καθώς και στη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η συμφωνία επί της αρχής θα συμβάλει επίσης στην επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την European Super League, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η τελική συμφωνία», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.