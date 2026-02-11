Παρελθόν από τη Ρίο Άβε αναμένεται να αποτελέσει μέσα στις επόμενες ώρες ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, καθώς – σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record» – ο Έλληνας τεχνικός ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση για τη λύση της συνεργασίας τους.

Η θητεία του στον πάγκο της πορτογαλικής ομάδας φαίνεται πως ολοκληρώνεται νωρίτερα απ’ ό,τι είχε υπολογιστεί. Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ανάμεσα στους υποψήφιους αντικαταστάτες βρίσκεται και ο Βάσκο Μάτος της Σάντα Κλάρα.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρονται να έπαιξαν τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα της Ρίο Άβε, που μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες χωρίς να έχει πετύχει γκολ.

Ο 47χρονος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία το καλοκαίρι του 2025. Σε 21 αναμετρήσεις στον πάγκο της Ρίο Άβε κατέγραψε τέσσερις νίκες, επτά ισοπαλίες και δέκα ήττες.