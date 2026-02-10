Η σχέση του Ντούσαν Βλάχοβιτς με τη Γιουβέντους έχει περάσει από… σαράντα κύματα, με τον διεθνή Σέρβο να βρίσκεται αρκετές φορές κοντά στην πόρτα της εξόδου.

Το κατώφλι αυτό αναμένεται να περάσει οριστικά το προσεχές καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Βέκια Σινιόρα, ενώ ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα σενάρια για το μέλλον του.

Ωστόσο, ο προπονητής φυσικής κατάστασης της εθνικής Σερβίας, σε δηλώσεις του στην ιταλική “Tuttosport”, εκτίμησε ότι ο 26χρονος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα τη νέα σεζόν: «Πιστεύω ότι θα υπογράψει στην Μπαρτσελόνα ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη φετινή χρονιά, ο Βλάχοβιτς έχει σημειώσει έξι γκολ και δύο ασίστ σε μόλις 17 εμφανίσεις με τη φανέλα της Γιουβέντους, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στους προσαγωγούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από τη Φιορεντίνα τον Ιανουάριο του 2022, με τους «μπιανκονέρι» να καταβάλουν λίγο πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ.