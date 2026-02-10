Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης συνεχίζει να ανεβάζει σταθερά τις μετοχές του, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν καθιερώσει ως βασικό στέλεχος της Βόλφσμπουργκ.

Σύμφωνα με γερμανικά ρεπορτάζ, τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Τότεναμ παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Οι «Reds» τον βλέπουν ως πιθανό διάδοχο στη γραμμή άμυνας, ενόψει της επόμενης ημέρας μετά τον Φαν Ντάικ, ενώ οι «Spurs» τον έχουν ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα. Στον χορό των ενδιαφερόμενων συλλόγων βρίσκεται και η Ίντερ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η Βόλφσμπουργκ διατηρεί πλεονέκτημα, καθώς ο 21χρονος στόπερ έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και έχει ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις, με τους Γερμανούς να τον κοστολογούν στα 35-45 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ. Στη φετινή σεζόν μετρά 18 συμμετοχές και ένα γκολ στη Bundesliga με τη φανέλα των Λύκων.