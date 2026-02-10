Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η ιστορία ενός οπαδού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος έχει αποφασίσει να μην κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να φτάσει τις πέντε συνεχόμενες νίκες. Η υπόθεση έφτασε και στα αυτιά του Μάικλ Κάρικ, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά.

Ο συγκεκριμένος φίλαθλος, Φρανκ Ίλετ, έχει να επισκεφθεί κουρείο περίπου ενάμιση χρόνο, μετρώντας σχεδόν 500 ημέρες χωρίς κούρεμα. Πλέον απέχει μόλις μία νίκη από το να ολοκληρώσει την προσωπική του… πρόκληση, καθώς η Γιουνάιτεντ βρίσκεται κοντά στο να πετύχει το στόχο των πέντε διαδοχικών νικών. Η ευκαιρία αυτή μπορεί να παρουσιαστεί στο παιχνίδι της Τρίτης (10/02, 22:15) απέναντι στη Γουέστ Χαμ, για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Ο Άγγλος τεχνικός δήλωσε πως είναι ενημερωμένος για το θέμα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει την ομάδα: «Ναι, το γνωρίζω. Μου το είπαν τα παιδιά μου. Σίγουρα δεν θα το αναφέρω στην ομιλία προς την ομάδα. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει και μου προκαλεί χαμόγελο, αλλά στο τέλος δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Φρανκ Ίλετ δεν έκρυψε τη χαρά και την αισιοδοξία του, καθώς βλέπει την πρόκληση να φτάνει στο τέλος της, ενώ τόνισε και τον ρόλο του Κάρικ στην αναγέννηση της ομάδας: «Με τον Κάρικ στο τιμόνι, αυτή η “κόλαση” πλησιάζει στο τέλος. Έρχεται η Γουέστ Χαμ και έχουμε ήδη τέσσερις από τις πέντε νίκες. Είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνουμε τέσσερις σερί νίκες από την αρχή αυτής της πρόκλησης. Ευχαριστώ πολύ τον Κάρικ – ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ», ανέφερε.