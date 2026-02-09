Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εμφάνιση του Λουτσιάνο Σπαλέτι στα μικρόφωνα του DAZN. Το φιλί που έδωσε στον ώμο της δημοσιογράφου Φεντερίκα Τζίλε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης έγινε viral και προκάλεσε κύμα επικρίσεων στα social media. Η συγκεκριμένη κίνηση, την οποία ο Ιταλός τεχνικός χρησιμοποίησε για να εξηγήσει ζητήματα που αφορούσαν το VAR, πυροδότησε έντονες συζητήσεις.

Η ίδια η Τζίλε επέλεξε να μην σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό, επισημαίνοντας πως δεν αντιλήφθηκε τη χειρονομία ως προσβλητική και ότι τη θεώρησε μια αδέξια προσπάθεια του Σπαλέτι να κάνει πιο παραστατικό τον λόγο του. Παρ’ όλα αυτά, η κοινή γνώμη αντέδρασε έντονα, με πολλούς χρήστες να υπογραμμίζουν ότι πιθανότατα ο προπονητής δεν θα είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση αν συνομιλητής του ήταν άνδρας δημοσιογράφος. Δεν έλειψαν και οι φωνές που ζήτησαν την παρέμβαση των αρμόδιων οργάνων εις βάρος του τεχνικού της Γιουβέντους.

Οι απόψεις στα social media διχάστηκαν. Κάποιοι έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, τονίζοντας ότι φέρεται να ρώτησε αν μπορούσε να δώσει το φιλί, άρα δεν πρόκειται για παρενόχληση. Άλλοι αντέτειναν πως δεν υπήρξε σαφής συναίνεση, επισημαίνοντας και την εμφανή αμηχανία της δημοσιογράφου, η οποία αιφνιδιάστηκε από την πρωτοβουλία του προπονητή. Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο Σπαλέτι αποχαιρετούσε το στούντιο, απαντώντας σε πρόσκληση της Ντιλέτα Λεότα να επιστρέψει ξανά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εντάξει, αλλά θέλω “επαφή” και ένα φιλί και με εσάς».

Όταν τα φιλιά έγιναν σύμβολο αγάπης

Ένα φιλί μπορεί να αποτελέσει έκφραση αγάπης ή χαράς, αλλά και να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φιλί του Ίκερ Κασίγιας στη Σάρα Καρμπονέρο, σε ζωντανή μετάδοση, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2010 από την Ισπανία. Η αυθόρμητη αυτή στιγμή, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που τότε διατηρούσαν σχέση και αργότερα παντρεύτηκαν, έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες του ποδοσφαίρου.

Ανάλογο ήταν και το φιλί του Ολεξάντρ Ζιντσένκο στη Βλάντα Σεντάν μετά τη νίκη της Ουκρανίας με 5-0 επί της Σερβίας το 2019, το οποίο ουσιαστικά επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση τους, που στη συνέχεια κατέληξε σε γάμο.