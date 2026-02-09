Ποδοσφαιριστής της Βαλένθια υπερασπίστηκε τον προπονητή του, Κάρλος Κορμπεράν, παρά την πολύ κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι «Νυχτερίδες».

Άλλη μια ήττα, την 3η μέσα σε μια εβδομάδα, υπέστη το βράδυ της Κυριακής (8/2) η Βαλένθια (μετά το 0-2 με την Ρεάλ Μαδρίτης). Η ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν παρέμεινε χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα της La Liga και μόλις στο +1 από την ζώνη του υποβιβασμού (με 23 βαθμούς στην 17η θέση).

Πλέον, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού νιώθει για τα καλά την πίεση στις πλάτες του. Οι παίκτες του τον στηρίζουν απόλυτα πάντως και χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Ντανζούμα.

«Βλέπω τι κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Βλέπω ότι ο Κορμπεράν δεν κοιμάται και δίνει τα πάντα για τον σύλλογο. Προσωπικά, έχω πολλές ατομικές συναντήσεις μαζί του και μπορείτε να δείτε ότι ο στόχος του προπονητή είναι να επιστρέψει ο σύλλογος εκεί που ανήκει.

Έχω μεγάλη πίστη στον Κορμπεράν, και η ομάδα επίσης. Τα δίνει όλα για τον σύλλογο και τους παίκτες», ανέφερε ανάμεσα στα άλλα ο Γάλλος.