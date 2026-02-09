Η Μπαρτσελόνα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά, καθώς από τη Δευτέρα (09/02) οι υποψήφιοι πρόεδροι ξεκινούν επίσημα την καμπάνια τους ενόψει των εκλογών της 15ης Μαρτίου, οι οποίες θα καθορίσουν τον νέο επικεφαλής των νταμπλούχων Ισπανίας.

Ένα από τα πρόσωπα που χαίρουν μεγάλης αποδοχής στη Βαρκελώνη είναι ο Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός τεχνικός, στην παρθενική του σεζόν στον πάγκο, οδήγησε τους Καταλανούς στην κατάκτηση του νταμπλ, ενώ πανηγύρισε και δύο συνεχόμενα Σούπερ Καπ. Παράλληλα, έφερε τους «μπλαουγκράνα» μέχρι τα ημιτελικά του Champions League.

Ωστόσο, η παρουσία του στον σύλλογο την επόμενη ημέρα δεν θεωρείται δεδομένη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», σε περίπτωση που ο Ζοάν Λαπόρτα δεν επανεκλεγεί, ο Χάνσι Φλικ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης. Αν και αρχικά θα είχε συνάντηση με τον νέο πρόεδρο, αυτή τη στιγμή σκέφτεται να αποχωρήσει, παρότι απομένει ένας ακόμη χρόνος στο συμβόλαιό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός αντίπαλος του Λαπόρτα, Βίκτορ Φοντ, έχει ήδη δηλώσει ανοιχτά πως επιθυμεί την παραμονή του Γερμανού στον πάγκο, κάτι που συμβαδίζει με τη μεγάλη εκτίμηση που απολαμβάνει από τον κόσμο της ομάδας.

Την ίδια ώρα, ακόμη ένα κομβικό στέλεχος της Μπαρτσελόνα φέρεται να σκέφτεται την αποχώρησή του, αν το εκλογικό αποτέλεσμα της 15ης Μαρτίου δεν είναι ευνοϊκό. Ο λόγος για τον Ντέκο, ο οποίος προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή, εφόσον ο 63χρονος πρόεδρος δεν επικρατήσει στη διαδικασία.

«Ο Ντέκο δεν θα συνεχίσει ως αθλητικός διευθυντής μαζί μου. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια δομή που να εξυπηρετεί καλύτερα τον Χάνσι Φλικ. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ονόματα, καθώς πρόκειται για άτομα που δεσμεύονται με συμβόλαια. Στη νέα δομή δεν θα υπάρχει κανείς που να μην σχετίζεται άμεσα με το αγωνιστικό κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βίκτορ Φοντ σε δηλώσεις του σε ισπανικό Μέσο.