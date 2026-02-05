Η Ιμάν Κελίφ ήταν ένα από τα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 καθώς ήταν πάρα πολλά τα σχόλια που ακούστηκαν για τη συμμετοχή της και τελικά τη νίκη της στην πυγμαχία, με την ίδια να τονίζει μιλώντας στη L’Equipe πως δεν είναι τρανς αλλά κορίτσι και δέχεται να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η εμφάνιση της Κελίφ, είναι η αλήθεια, δεν τη βοηθούσε στο να περάσει απαρατήρητη και ήταν πολλοί αυτοί που θεώρησαν πως κακώς παίρνει μέρος ως γυναίκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ίδια, όμως, από την πρώτη στιγμή επέμενε πως είναι κορίτσι και όχι τρανς και το επανέλαβε μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα.

«Έχω γυναικείες ορμόνες. Και ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά έκανα ορμονοθεραπεία για να μειώσω τα επίπεδα τεστοστερόνης μου για τους αγώνες», είπε αρχικά η Κελίφ, η οποία επιβεβαίωσε ότι έχει το γονίδιο SRY που βρίσκεται στο χρωμόσωμα Y και σχετίζεται με την αρρενωπότητα.

«Ναι, και είναι φυσικό. Είμαι περιτριγυρισμένη από ιατρούς, με παρακολουθεί ένας καθηγητής. Για το προκριματικό τουρνουά για τους Αγώνες στο Παρίσι, που έλαβε χώρα στο Ντακάρ, μείωσα τα επίπεδα τεστοστερόνης μου στο μηδέν», συνέχισε η Αλγερινή Ολυμπιονίκης, η οποία αναφέρθηκε και στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα έχει πει για το θέμα.

«Σέβομαι τους πάντες και σέβομαι τον Τραμπ. Επειδή είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν μπορεί να διαστρεβλώσει την αλήθεια. Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι. Γεννήθηκα κορίτσι, μεγάλωσα ως κορίτσι και οι άνθρωποι στο χωριό μου με γνώριζαν πάντα ως κορίτσι», είπε η Κελίφ και συνέχισε.

«Για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, εάν χρειασθεί να υποβληθώ σε εξετάσεις, θα το κάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω ήδη κάνει αυτές τις εξετάσεις. Επικοινώνησα με την World Boxing, τους έστειλα τον ιατρικό μου φάκελο, τις ορμονικές μου εξετάσεις, τα πάντα. Αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δεν κρύβω κάτι, δεν αρνούμαι τις εξετάσεις.

Εξαρτάται από τους ιατρούς και τους καθηγητές να αποφασίσουν. Όλοι έχουμε διαφορετική γενετική, διαφορετικά επίπεδα ορμονών. Δεν είμαι τρανς. Η διαφορετικότητά μου είναι φυσική. Είμαι αυτή που είμαι. Δεν έχω κάνει τίποτε για να αλλάξω τον τρόπο που με έπλασε η φύση. Γι’ αυτό δεν φοβάμαι».