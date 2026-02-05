Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα στο μέλλον, ωστόσο αυτή την περίοδο δεν σκοπεύει να εμπλακεί στα εσωτερικά του συλλόγου ούτε στην επικείμενη προεκλογική διαδικασία. Ο Αργεντινός σταρ δεν προτίθεται να παρέμβει στην εκστρατεία για τις εκλογές του συλλόγου, επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις και να μη στηρίξει δημόσια κανέναν υποψήφιο.

Το επόμενο διάστημα, ο σύλλογος μπαίνει σε εκλογικό κλίμα ενόψει των εκλογών της 15ης Μαρτίου, με τον Ζοάν Λαπόρτα να αναμένεται να παραιτηθεί προσωρινά για να διεκδικήσει την επανεκλογή του, όντας το μεγάλο φαβορί. Παράλληλα, έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής και άλλοι υποψήφιοι, όπως οι Βίκτορ Φοντ, Τσάβι Βιλαχοάνα και Μαρκ Σίρια.

Παρότι ο Μέσι αποτελεί πρόσωπο με τεράστια επιρροή στο εκλογικό σώμα των «μπλαουγκράνα», ο ίδιος δεν επιθυμεί να επηρεάσει τη διαδικασία. Η πρόσφατη αιφνιδιαστική επίσκεψή του στο Spotify Camp Nou, όπου παρακολούθησε την πρόοδο των έργων ανακαίνισης, προκάλεσε έντονη συζήτηση, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από κάποια πολιτική τοποθέτηση.

Αυτή την περίοδο, το μυαλό του 36χρονου άσου είναι στραμμένο στο αγωνιστικό σκέλος. Αγωνίζεται με την Ίντερ Μαϊάμι στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ και παράλληλα προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, διοργάνωση στην οποία η Αργεντινή θα υπερασπιστεί τον τίτλο της και πιθανότατα θα αποτελέσει την τελευταία συμμετοχή του Μέσι σε Μουντιάλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αργεντινός δεν επιθυμεί να μπλέξει με τις εκλογές της Μπαρτσελόνα. Έχει εκφράσει, άλλωστε, την πρόθεσή του να επιστρέψει στον σύλλογο στο μέλλον, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη σε ποιον ρόλο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιστροφή του δεν θα συνδεθεί με την τρέχουσα εκλογική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές του 2021, παρότι δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια, ο Μέσι διατηρούσε στενή σχέση με τον Ζοάν Λαπόρτα από την πρώτη του θητεία στην προεδρία. Κατά τη διάρκεια εκείνης της προεκλογικής περιόδου, είχε γίνει λόγος για ανανέωση του συμβολαίου του, κάτι που τελικά δεν κατέστη εφικτό.