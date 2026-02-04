Ο Ισπανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι επέλεξε να κάνει δηλώσεις έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια και να εκφράσει το πως νιώθει.

Ένα άλλο πρόσωπο έδειξε ο Πεπ Γκουαρδιόλα που αναφέρθηκε σε γεγονότα εκτός ποδοσφαίρου. Ο προπονητής της Σίτι ήταν που μίλησε για τους ανθρώπους πεθαίνουν ανά τον κόσμο και κατέκρινε τις πρακτικές του Τραμπ αλλά και γενικά όσους χειρισμούς οδηγούν σε θανάτους αθώων.

«Δείτε τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η Ρενέ Γκουντ και ο (νοσοκόμος εντατικής θεραπείας) Άλεξ Πρέτι δολοφονήθηκαν… Φανταστείτε το NHS (το δημόσιο σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), με πέντε ή έξι άτομα γύρω τους, στο γήπεδο και 10 πυροβολισμούς. Πώς μπορείτε να το υπερασπιστείτε αυτό;», ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο 55χρόνος προπονητής.

«Το εκτιμώ που με ρωτάτε γιατί τα 10 χρόνια που βρίσκομαι εδώ και συγκεκριμένα τα τελευταία δύο, είναι η πρώτη φορά που ένας δημοσιογράφος με ρώτησε για αυτό. Φαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να το κάνεις λόγω της δουλειάς σου, δεν ξέρω. Ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαμε αυτές τις πληροφορίες μπροστά στα μάτια μας, βλέποντάς τες πιο καθαρά από τώρα», τόνισε ο Γκουαρδιόλα αναφερόμενος στα γεγονότα της Παλαιστίνης, της Ουκρανίας, του Σουδάν, των ΗΠΑ και γενικότερα.

«Υπάρχει κάποιος που βλέπει τις εικόνες από αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, και δεν επηρεάζεται; Δεν πρόκειται για το αν έχει δίκιο ή άδικο, ένας πολιτικός μπορεί να είναι αριστερός, δεξιός, φυσικά, αλλά υπάρχει κάποιος εδώ που δεν επηρεάζεται από αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα; Σήμερα μπορούμε να το δούμε. Παλιότερα, δεν μπορούσαμε να το δούμε. Σήμερα το βλέπουμε. Και πονάει, με πονάει πολύ να βλέπω αθώους ανθρώπους να πεθαίνουν», πρόσθεσε «εάν ήμουν στην άλλη πλευρά, θα με πλήγωνε. Το να εύχομαι κακό σε μια άλλη χώρα; Ούτε μπορώ να το διανοηθώ, θα με πλήγωνε… το να σκοτώνω ολοσχερώς χιλιάδες αθώους ανθρώπους, θα με πλήγωνε. Είναι τόσο απλό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

«Έχω πολλούς φίλους σε πολλές, πολλές χώρες. Όταν έχεις μια ιδέα και για να την υπερασπιστείς πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες, χιλιάδες ανθρώπους: λυπάμαι, θα αντισταθώ. Θα είμαι πάντα απέναντι, πάντα. H απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπων γιατί είναι το μόνο πράγμα που έχουμε. Οι άνθρωποι που πρέπει να το κάνουν αυτό εγκαταλείπουν τις χώρες τους, βγαίνουν στη θάλασσα και μετά επιβιβάζονται σε μια βάρκα για να διασωθούν. Μην ρωτάτε αν έχουν δίκιο ή άδικο, απλώς σώστε τους. Είναι άνθρωποι», κατέληξε ο Ισπανός τεχνικός.