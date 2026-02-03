O Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη την Τετάρτη (4/2), με τον Ελ Κααμπί, Πιρόλα και Ροντινέι να είναι εκτός και να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή το νέο μεταγραφικό απόκτημα των ερυθρολεύκων, Κλέιτον.

Δείτε αναλυτικά την αποστολή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.