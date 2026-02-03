Ο Τζάνι είχε οδηγήσει τον σύλλογο της ΣΠΑΛ στην ιστορική του άνοδο στην Serie A και ήταν πολύ καιρό σοβαρά άρρωστος.

Θλίψη προκάλεσε στην Ιταλία και γενικά στην ποδοσφαιρική κοινότητα ο θάνατος του Νίκολας Τζάνι στα 39 του χρόνια. Ο άλλοτε αρχηγός της ΣΠΑΛ που με αυτόν είχε πάρει την ιστορική της άνοδο απεβίωσε μετά από σοβαρή ασθένεια ετών.

Ο στόπερ Τζάνι έκανε τα πρώτα του βήματα στις Ακαδημίες της Ίντερ και ακολούθησαν οι Κρεμονέζε, Προ Πάτρια, Βιτσέντσα, Περούτζια, Φεραλπιζαλό και Ντεσεντσάνο. Θήτευσε και στην Σπέτσια. Η ΣΠΑΛ όμως ήταν η ομάδα με την οποία ταυτίστηκε περισσότερο, αγωνιζόμενος εκεί από το 2014 έως το 2017 και φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού την σεζόν που η ομάδα ανέβηκε στη Serie A.