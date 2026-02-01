Μέσα σε πολύ βαρύ κλίμα λόγω του τροχαίου δυστυχήματος με απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς, ο ΠΑΟΚ νίκησε πολύ εύκολα με 4-1 τον ουραγό Πανσερραϊκό, με το σκορ να έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο.

Το κλίμα στην Τούμπα, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ήταν πολύ βαρύ μετά την τραγωδία στη Ρουμανία με τους νεκρούς οπαδούς, οπότε η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προσπάθησε να το… ελαφρύνει λίγο, πετυχαίνοντας δύο γκολ στα πρώτα λεπτά.

Στο 5′ ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ, άνοιξε λογαριασμό με τα ασπρόμαυρα κάνοντας το 1-0 και αμέσως μετά, στο 8′, οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά: Σέντρα του Γερεμέγεφ αυτή τη φορά, πλασέ του Ντεσπόντοφ και η μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Τα πράγματα έδειχναν πολύ εύκολα από πολύ νωρίς για τον «δικέφαλο του βορρά», στο 12′ όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με εκτέλεση φάουλ του Βόλνεϊ μείωσαν σε 2-1. Γεγονός, πάντως, που δεν προβλημάτισε τους γηπεδούχους…

Ο ΠΑΟΚ σκόραρε ξανά στο 19′ με ωραίο σουτ του Πέλκα για το 3-1 και στο 26′ ο διεθνής εξτρέμ έγραψε και ασίστ στη στατιστική του καθώς από δική του εκτέλεση φάουλ ο Βολιάκο έγραψε το 4-1. Περίπατος, με λίγα λόγια, για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι όμως έχασαν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου τον Κωνσταντέλια που ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε από τον Χατσίδη.

Το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί και στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν εμφανώς πεσμένος, με τον Λουτσέσκου να κάνει τις αλλαγές του και τον «δικέφαλο του βορρά» να έχει τον απόλυτο έλεγχο, όχι όμως και ευκαιρίες για περισσότερα γκολ.

Αυτό όμως δεν στενοχώρησε κανέναν στην Τούμπα, αφενός επειδή το μυαλό ήταν αλλού και όχι στο ποδόσφαιρο, αφετέρου επειδή η νίκη είχε εξασφαλιστεί από νωρίς.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78′ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (45′ Χατσίδης), Πέλκας (67′ Μύθου), Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ (78′ Τάισον).

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87′ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (67′ Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα, Ριέρα (76′ Μπιλέ), Καρέλης (46′ Μασκανάκης).