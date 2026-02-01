Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα να είναι πολύ βαριά και τα δάκρυα να κάνουν την εμφάνισή τους, όταν οι διοικήσεις και οι παίκτες των δύο ομάδων άφησαν λουλούδια στη Θύρα 4 στη μνήμη των οπαδών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον «δικέφαλο του βορρά» μετά την τραγωδία με τους επτά νεκρούς φιλάθλους και το κλίμα στην Τούμπα ήταν πολύ βαρύ από την αρχή. Και συγκινητικό, παράλληλα.

Οι διοικήσεις των δύο ομάδων και οι παίκτες κατέθεσαν στεφάνια μπροστά από τη Θύρα 4 για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών φιλάθλων, την ίδια ώρα που ακούγονταν συνθήματα από τις εξέδρες και παντού μπορούσε να δει κανείς δακρυσμένα μάτια.

Μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα, καθώς αυτό που έγινε στη Ρουμανία πριν λίγες μέρες έχει επισκιάσει τα πάντα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ.