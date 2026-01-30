Η Γιουβέντους επιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή στην προσπάθεια απόκτησης του Ραντάλ Κολό Μουανί. Τους τελευταίους τρεις-τέσσερις ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, οι «μπιανκονέρι» επαναλαμβάνουν το σενάριο του καλοκαιριού, προσπαθώντας να φέρουν ξανά στην ομάδα τον πρώην επιθετικό της, που αγωνίζεται αυτήν την περίοδο δανεικός στην Τότεναμ, μετά από έξι επιτυχημένους μήνες στο Τορίνο με 22 συμμετοχές και 10 γκολ σε πρωτάθλημα και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Παρά την επιμονή του παίκτη, η Τότεναμ διατηρεί προς το παρόν την πρόθεσή της να σεβαστεί το δανεισμό έως το τέλος της σεζόν, κάτι που αποτελεί το πρώτο «όχι». Ωστόσο, ούτε η Γιουβέντους ούτε ο ίδιος ο Κολό Μουανί αποθαρρύνονται και προγραμματίζουν να αυξήσουν την πίεση για να εξασφαλίσουν το πράσινο φως για άμεση επιστροφή.

Το «ναι» από την αγγλική ομάδα είναι απαραίτητο αλλά όχι αρκετό. Απαραίτητη θα είναι και η έγκριση της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία δεν θεωρείται αδύνατη, αλλά ούτε δεδομένη μετά το καλοκαιρινό σίριαλ που είχε προηγηθεί. Η Γιουβέντους εξετάζει παράλληλα εναλλακτικά σενάρια, είτε με νέο «εννιάρι» για να καλύψει τον τραυματισμό του Ντούσαν Βλάχοβιτς είτε με την περαιτέρω αξιοποίηση των Τζόναθαν Ντέιβιντ και Λουίς Οπέντα μέχρι την επιστροφή του Σέρβου επιθετικού.