Ο Λορέντσο Ινσίνιε ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει στην Ιταλία, επιλέγοντας έναν προορισμό που ελάχιστοι θα περίμεναν. Από την 1η Ιουλίου ο έμπειρος μεσοεπιθετικός είναι ελεύθερος, έχοντας αποφασίσει να λύσει πρόωρα το συμβόλαιό του με την Τορόντο FC, το οποίο κανονικά ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2026.

Ο 34χρονος άλλοτε αρχηγός και «σημαία» της Νάπολι, με παρουσία 12 ετών στον σύλλογο, είχε δεχθεί προτάσεις από ομάδες όπως η Λάτσιο, η Πάρμα και η Φιορεντίνα, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Επιθυμία του ήταν η επιστροφή στη Νάπολι για το φινάλε της καριέρας του, ωστόσο η διοίκηση των «παρτενοπέι» δεν μπήκε καν σε διαδικασία συζήτησης.

Insigne voltando ao Pescara! Só faltam Verratti e Immobile… https://t.co/4YskafFkNn pic.twitter.com/QD1IeC3QkF — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 27, 2026

Τελικά, ο Ινσίνιε είπε το «ναι» στην Πεσκάρα, την ομάδα που υποστήριζε από παιδί και στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2011/12. Τότε είχε εντυπωσιάσει με 20 γκολ και 13 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στη Serie A, σε ένα ρόστερ που περιλάμβανε επίσης τους Τσίρο Ιμόμπιλε και Μάρκο Βεράτι.

Σήμερα, η Πεσκάρα παλεύει για την επιβίωσή της στη Serie B, καθώς βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και κινδυνεύει με υποβιβασμό. Η απόκτηση του Ινσίνιε αποτελεί κίνηση ελπίδας, με στόχο να αλλάξει η μοίρα του συλλόγου και να παραμείνει στη δεύτερη κατηγορία.