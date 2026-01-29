Μία εντυπωσιακή στιγμή καταγράφηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συμμετέχει στον καθαρισμό του χιονισμένου γηπέδου. Η ομάδα των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο ολλανδικό έδαφος λίγες ώρες μετά την επική πρόκριση στα play offs του Champions League κόντρα στον Άγιαξ (2-1). Το γήπεδο ήταν σκεπασμένο από χιόνι και η θερμοκρασία γύρω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Πριν ξεκινήσει η προπόνηση για το επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο προπονητής πήρε το φτυάρι και βοήθησε τους ανθρώπους του γηπέδου να καθαρίσουν το τερέν. Παρά το τσουχτερό κρύο, ο Μεντιλίμπαρ και το προσωπικό ολοκλήρωσαν την προετοιμασία, με την παρουσία οπαδών που παρακολούθησαν τη σκηνή. Στην προπόνηση συμμετείχε και ο Αντρέ Λουίζ το νέο μεταγραικό απόκτημα του Ολυμπιακού, το οποίο αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή για το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ.