Η έγκυρη γαλλική εφημερίδα «Équipe» επισημαίνει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Μονακό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με πιθανή εξαγορά από το ίδιο το Πριγκιπάτο να φαίνεται πλέον σχεδόν βέβαιη.

Η ομάδα, ιδιοκτησίας του Αλεξέι Φεντόριτσεφ, βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, με χρέη, καθυστερήσεις πληρωμών και οικονομική ασφυξία λόγω της ρωσο-ουκρανικής κρίσης που έχει επηρεάσει προσωπικά τα οικονομικά του προέδρου. Η αναμενόμενη εξαγορά θεωρείται απαραίτητο βήμα πριν εξεταστεί η πιθανότητα νέου μεγαλομετόχου. Το Πριγκιπάτο φαίνεται να καλύπτει τα τελευταία κενά, προσπαθώντας να σταθεροποιήσει την κατάσταση και να διασφαλίσει το μέλλον του συλλόγου.