Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα απέναντι στη Γαλλία και τη διέλυσε με 23-5 για τη 2η αγωνιστική του ομίλου της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κάνοντας το 2×2.

Η Ελλάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προηγήθηκε με 2-0 στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα (!), με πέναλτι της Πάτρα και γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου στην κόντρα, μετά από κλέψιμο και ασίστ της Ξενάκη. Στα επόμενα λεπτά, η ελληνική ομάδα έκανε κάποια «φτηνά» λάθη στην επίθεση και χρεώθηκε αρκετές αποβολές, τις οποίες όμως η Γαλλία δεν αξιοποίησε, και κάποια στιγμή οι πρωταθλήτριες κόσμου πάτησαν… γκάζι και ξέφυγαν 7-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο στο διάστημα αυτό αφορούσε την απόδοση της Ελένας Ξενάκη, η οποία είχε ένα κερδισμένο σπριντ (πολύ σπάνιο για φουνταριστή), τρία κλεψίματα, ένα μπλοκ και ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ στην άμυνα, καθώς και τρεις ασίστ!

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την εθνική να κάνει διαδοχικά κλεψίματα, να βρίσκει εύκολα γκολ στην κόντρα και να εκτοξεύει τη διαφορά στο +10 (14-4) στο ημίχρονο. Σε αντίθεση με το ματς της πρεμιέρας με τη Σλοβακία, οι πρωταθλήτριες κόσμου δεν χαλάρωσαν (ειδικά στην άμυνα) και συνέχισαν να ανοίγουν την “ψαλίδα” ως το τελικό 23-5.

Κέρδος για τον Χάρη Παυλίδη η εξαιρετική εμφάνιση της 15χρονης Αφροδίτης Μπιτσάκου (δύο γκολ, δύο κλεψίματα και ένα κερδισμένο πέναλτι) και της Ευαγγελίας Καρύτσα, που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε 5/6 αποκρούσεις, πιάνοντας μάλιστα και ένα πέναλτι (όπως και στο πρώτο ημίχρονο η Σταματοπούλου).

Tα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Βασιλική Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

Γαλλία (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπρβ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακτσί 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σεσερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.