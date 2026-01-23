Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν προχωρήσει σε μια πρώτη διερευνητική κίνηση προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Μπορεί η περίπτωση του Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε να απασχολεί έντονα για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, ωστόσο στον Πειραιά εξετάζουν παράλληλα την ενδυνάμωση και άλλων θέσεων ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Ενα από τα ονόματα που έχουν μπει στο κάδρο είναι αυτό του 33χρονου Κροάτη μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ και μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός αναμένει πλέον τη στάση του ίδιου του παίκτη, καθώς θα πρέπει να αποφασίσει αν τον ενδιαφέρει η προοπτική της Ελλάδας, δεδομένου ότι το συμβόλαιό του στη Σαουδική Αραβία είναι ιδιαίτερα υψηλό και θα χρειαστεί σημαντική αναπροσαρμογή των οικονομικών του απαιτήσεων.

Ο Μπρόζοβιτς διαθέτει πλούσια καριέρα, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Ίντερ για οκτώ χρόνια, με 330 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, 31 γκολ και 43 ασίστ. Με τους «Νερατζούρι» κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ιταλίας, δύο Κύπελλα και ισάριθμα Σούπερ Καπ, ενώ έφτασε και σε τελικό Europa League και Champions League, στο δεύτερο μάλιστα ως αρχηγός.

Ξεκίνησε την πορεία του από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με την οποία πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα, πριν μετακινηθεί στην Ίντερ, αποφέροντας συνολικά σημαντικά έσοδα στις ομάδες του από τις μεταγραφές του. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, μετρά 99 συμμετοχές με την Κροατία και αποτέλεσε βασικό μέλος της «χρυσής γενιάς» που έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ το 2018.

Τη φετινή σεζόν, με τη φανέλα της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει καταγράψει 22 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.