Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, καθώς την περασμένη Τρίτη επικράτησε με 2-0 της Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αποτέλεσμα που τον κρατά «ζωντανό» στη μάχη για μια θέση στα playoffs. Παρ’ όλα αυτά, πριν από το καθοριστικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άγιαξ την Τετάρτη (28/1), η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα και στον… Βόλο.

Το Σάββατο (24/1, 17:00) οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους Θεσσαλούς στο Φάληρο, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και αμέσως μετά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση.

Σε αυτήν βρίσκονται κανονικά οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ εκτός επιλογών έμειναν οι Λορέντσο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

.