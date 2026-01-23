Το ζήτημα που αφορά το συμβόλαιο του Φερνάντο Σάντος εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, με νεότερες πληροφορίες να αποκαλύπτουν σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Record, το πορτογαλικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης έχει κινηθεί επίσημα κατά της Ομοσπονδίας, διεκδικώντας ποσό που φτάνει τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί λόγω προσαυξήσεων και πιθανών προστίμων.

Η απαίτηση αφορά το τελευταίο έτος της θητείας του έμπειρου προπονητή στον πάγκο της εθνικής ομάδας, συγκεκριμένα την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022. Όπως επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, οι οικονομικές αξιώσεις που σχετίζονται με προηγούμενα χρόνια της σύμβασης θεωρούνται πλέον παραγεγραμμένες.

Η υπόθεση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τον τρόπο διαχείρισης του πολυσυζητημένου συμβολαίου του Φερνάντο Σάντος, το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχει λήξει εδώ και καιρό, συνεχίζει να επιβαρύνει την πορτογαλική Ομοσπονδία τόσο οικονομικά όσο και διοικητικά.