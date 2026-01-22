Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει κανονικά στη Euroleague καθώς υπέγραψε το νέο συμβόλαιο διάρκειας 10 ετών, όπως ανακοίνωσε και επισήμως.

Εδώ και καιρό υπήρχαν διάφορα σενάρια για τη στάση που θα κρατούσαν οι Ισπανοί, οι οποίοι φέρονταν να σκέφτονται σοβαρά να αποχωρήσουν από τη Euroleague και να συμμετάσχουν στη νέα λίγκα που σχεδιάζει το NBA σε συνεργασία με τη FIBA.

Αυτό, όμως, δεν πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον όχι στα επόμενα δέκα χρόνια, καθώς υπέγραψε το νέο συμβόλαιο με τη Euroleague, βάζοντας τέλος στη σχετική φημολογία.

Στην ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα αναφέρει τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επικυρώσει την επέκταση της άδειας συμμετοχής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ στη EuroLeague για τις επόμενες δέκα σεζόν (έως και τη σεζόν 2036–37), διοργάνωση στην οποία ο σύλλογος αποτελεί ιδρυτικό έταιρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αγωνίζεται πάντοτε στις κορυφαίες διαθέσιμες διοργανώσεις».