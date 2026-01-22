Ο Τζάνι Ινφαντίνο, ως πρόεδρος της FIFA, βρέθηκε στο 56ο Παγκόμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και αναφέρθηκε στο Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, λέγοντας πως θα έχει αντίκτυπο 80 δισ. δολαρίων.

«Καλώς ήρθατε όλοι στο Νταβός. Ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα σε αυτή τη συνάντηση, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει τον δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Αυτή είναι, φυσικά, η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA: θα πρέπει να την φέρουμε στην Πόλη του Μεξικού στις 11 Ιουνίου για να ξεκινήσουμε μια σειρά 104 αγώνων που θα μας οδηγήσουν, στις 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη-Νιου Τζέρσεϊ, στην ανακάλυψη του παγκόσμιου πρωταθλητή», είπε αρχικά στην ομιλία του ο Ινφαντίνο και συνέχισε.

«Σήμερα, προφανώς πρέπει να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Μου ζητήθηκε να κάνω μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις και θα προσπαθήσω να μην το παρακάνω, ειδικά επειδή εδώ μαζί μας είναι δύο απίστευτοι θρύλοι που θα θέλετε να ακούσετε περισσότερο από εμένα: έχουμε έναν Παγκόσμιο Πρωταθλητή και έναν Αήττητο. Ειλικρινά, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο.

Και σε όλους τους άλλους εδώ σήμερα, επιτρέψτε μου να πω: συγχαρητήρια, επειδή συμμετέχετε σε αυτήν που είναι η καλύτερη συνάντηση της χρονιάς στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Είναι μια ιδιαίτερη αναγνώριση, επειδή υπάρχει πολλή μαγεία σε αυτή τη συνάντηση.

Εδώ βλέπουμε αυτό το τρόπαιο. Είναι, φυσικά, το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, το τρόπαιο των νικητών. Αυτό το τρόπαιο θα απονεμηθεί στις 19 Ιουλίου στον αρχηγό της ομάδας που θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, μαζί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, της χώρας που διοργανώνει τον τελικό. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει αυτό το τρόπαιο, σωστά; Μόνο ο νικητής… ή ο Πρόεδρος της FIFA, επειδή πρέπει να το απονείμει στον νικητή.

Όταν ήμουν νεότερος από ό,τι είμαι σήμερα, συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι οι ποδοσφαιρικές μου ικανότητες δεν θα μου επέτρεπαν ποτέ να αγγίξω αυτό το τρόπαιο ως νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι έπρεπε να βρω έναν άλλο τρόπο να το αγγίξω και αποφάσισα να γίνω Πρόεδρος της FIFA. Έτσι κι εγώ μπόρεσα επιτέλους να έχω το προνόμιο και την τιμή να αγγίξω αυτό το μαγικό τρόπαιο, το πιο εμβληματικό στον παγκόσμιο αθλητισμό».

Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της FIFA αναφέρθηκε και στον οικονομικό αντίκτυπο της διοργάνωσης, λέγοντας: «Ο οικονομικός αντίκτυπος του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν το λέει αυτό η FIFA, ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου το λέει. Μιλάμε για 825.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς, με τεράστιο αντίκτυπο στις τρεις χώρες υποδοχής: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Tρεις χώρες που υπέβαλαν κοινή υποψηφιότητα σε μια εποχή που συζητούνταν η κατασκευή τειχών μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών. Κι όμως, εκείνη την εποχή, αυτές οι χώρες συνεργάζονταν για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό λέει τα πάντα για τη μαγεία αυτής της μπάλας και αυτού του τροπαίου».