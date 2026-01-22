Αρκετοί οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον σημερινό αγώνα, καθώς η Φερεντσβάρος και η ουγγρική αστυνομία αρνήθηκαν την επέκταση των εισιτηρίων.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των αγώνων του Europa League, τα πιο προσιτά ταξίδια για τους φίλους του «τριφυλλιού» ήταν αυτά με τη Φέγενορντ και τη Φερεντσβάρος. Η ζήτηση για τον αγώνα στη Βουδαπέστη, λοιπόν, ξεπέρασε κατά πολύ τον αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται η ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός κατέβαλε προσπάθειες να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι διοργανωτές του γηπέδου και οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν τον σύλλογο πως δεν υπάρχει ασφαλής χώρος για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού εκτός του 5% που προβλέπεται για όλες τις φιλοξενούμενες ομάδες και βρίσκεται σε συγκεκριμένη θύρα.

Επιπλέον, όπως τόνισε ο Παναθηναϊκός, η είσοδος σε όλες τις υπόλοιπες θύρες του γηπέδου, εκτός από τη θύρα των φιλοξενούμενων και των VIP, απαιτεί βιομετρικό αποτύπωμα, αναγνωρισμένο μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη της Φερεντσβάρος. Αποτέλεσμα αυτών ήταν και η UEFA να απορρίψει το αίτημα της ομάδας για περισσότερα εισιτήρια.