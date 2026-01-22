Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε σε μία από εκείνες τις βραδιές όπου τίποτα δεν κύλησε όπως θα ήθελε. Με δύο διακοπές για ιατρική φροντίδα, χωρίς ρυθμό και με εμφανή σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, γνώρισε την ήττα από τον Τόμας Μάχατς με 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5) και αποκλείστηκε από τον 2ο γύρο του Australian Open.

Ο αγώνας ξεκίνησε ισορροπημένα, με τους δύο παίκτες να κρατούν το σερβίς τους στα πρώτα games. Στο 5ο game, όμως, ο Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να ζητήσει ιατρικό τάιμ άουτ λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πέλμα. Επέστρεψε στο κορτ και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το 4-3, όμως στο 9ο game ο Μάχατς εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του ευκαιρία για break, προηγήθηκε 5-4 και με ένα «καθαρό» game κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Τσέχος μπήκε δυνατά, πετυχαίνοντας break στο ξεκίνημα, ωστόσο η αντίδραση του Έλληνα ήταν άμεση. Ισοφάρισε γρήγορα, πήρε προβάδισμα και με νέο break έφτασε στο 4-2. Κρατώντας το σερβίς του έφτασε στο 5-2 και, παρότι έχασε τρία set points στο 8ο game, έκλεισε το σετ με 6-3, φέρνοντας το ματς στα ίσια.

Το τρίτο σετ κύλησε χωρίς μεγάλες συγκινήσεις στα service games, με τον Μάχατς να βρίσκει κρίσιμους πόντους στα κομβικά σημεία. Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να πιέσει στο 9ο game, αλλά αβίαστα λάθη τον κράτησαν μακριά από το break. Το σετ οδηγήθηκε στο tie break, όπου ένα mini break του Τσέχου αποδείχθηκε καθοριστικό, δίνοντάς του το σετ με 7-6(5).

Στο τέταρτο σετ, ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε άσχημα. Λίγο αργότερα, σε μια προσπάθεια επιστροφής, γλίστρησε και έπεσε στο κορτ, με αποτέλεσμα να δεχθεί ιατρική φροντίδα και για το δεξί γόνατο. Παρά τις ενοχλήσεις, επέστρεψε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2, παίρνοντας μάλιστα προβάδισμα με 3-2.

Το σετ παρέμεινε κλειστό, με τους δύο παίκτες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 6-6. Στο δεύτερο συνεχόμενο tie break, ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε, όμως ο Μάχατς βρήκε τις λύσεις στο τέλος, πήρε τους τελευταίους πόντους και ολοκλήρωσε τη νίκη του με 7-6(5), εξασφαλίζοντας την πρόκριση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λορέντζο Μουζέτι.