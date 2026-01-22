Ο Διεθνής Ποδοσφαιρικός Οργανισμός Κανονισμών (IFAB) παρουσίασε μια σειρά νέων τροποποιήσεων στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, με στόχο τη μείωση των διακοπών και τη βελτίωση της ροής του αγώνα. Οι αλλαγές συζητήθηκαν στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και, εφόσον εγκριθούν, ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο παιχνίδι.

Η πιο ουσιαστική πρόταση αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων του VAR. Συγκεκριμένα, το σύστημα VAR θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις λανθασμένης αποβολής λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας, αλλά και όταν ο διαιτητής δείξει δεύτερη κίτρινη σε παίκτη της λάθος ομάδας. Παράλληλα, το VAR θα μπορεί να ελέγχει και λανθασμένες αποφάσεις για κόρνερ, υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος δεν θα καθυστερεί την επανέναρξη του αγώνα.

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του ρυθμού του παιχνιδιού, προτάθηκαν επίσης μέτρα για την αποφυγή καθυστερήσεων. Οι παίκτες που δέχονται ιατρική φροντίδα θα υποχρεώνονται να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν επιστρέψουν, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις λόγω προσποίησης τραυματισμών. Αντίστοιχα, προτείνεται οι αλλαγές παικτών να ολοκληρώνονται εντός 10 δευτερολέπτων, ενώ χρονικά όρια ενδέχεται να τεθούν και στις επαναφορές από πλάγιο άουτ, καθώς και στα ελεύθερα σουτ του τερματοφύλακα.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε ακόμη η περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος ημιαυτόματης ανίχνευσης οφσάιντ (SAOT), καθώς και η πιθανή ευρύτερη χρήση καμερών στο σώμα των διαιτητών, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Για να τεθούν σε ισχύ, οι αλλαγές θα πρέπει να συγκεντρώσουν το 75% των ψήφων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της IFAB, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στην Ουαλία. Το σώμα της IFAB αποτελείται από οκτώ μέλη: τέσσερις εκπροσώπους των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας – που στα τέλη του 19ου αιώνα καθόρισαν τους πρώτους ενιαίους κανονισμούς – και τέσσερις εκπροσώπους της FIFA, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των υπόλοιπων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών παγκοσμίως.