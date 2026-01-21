Ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί την Πέμπτη (22/1) με τη Φερεντσβάρος εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι η ομάδα του έχει αυτοπεποίθηση και έχει προετοιμαστεί για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει.

Οι «πράσινοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους τη συντριβή με 4-0 από την ΑΕΚ και να πάρουν στην Ουγγαρία το αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 24άδα, με τον Ισπανό προπονητή να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος και τι περιμένει από τους παίκτες του: «Είναι σημαντικό ματς για εμάς. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για κάθε διοργάνωση. Είμαστε συγκεντρωμένοι, τώρα έχουμε το Europa League απέναντι σε καλή ομάδα με καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει να είμαστε στο 100%, ώστε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Το σημαντικό είναι να επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Μου άρεσε η απάντηση του Πελίστρι στη σχετική ερώτηση, διότι δεν είχαμε μιλήσει πριν για αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Απαιτείται σκληρή δουλειά, για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη περίοδο που βρισκόμαστε».

Για το τι θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός: «Έχουμε κάνει ανάλυση του αντιπάλου. Είναι καλή ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή μπάλας και να πιέσει τον αντίπαλο ψηλά ώστε να κάνει λάθη. Έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που θα μας βάλει ο αντίπαλος».

Για την αγωνιστική ταυτότητα που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός και σε ποιο σημείο βρίσκεται: «Αυτό εξαρτάται από τους παίκτες που είχαμε και θα έχουμε. Μόλις η μεταβατική περίοδος ολοκληρωθεί, θα αποφασίσουμε πώς ακριβώς θα προσαρμόσουμε την τακτική μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε περίπου τρεις μήνες στην ομάδα και έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει αποτελέσματα. Είναι δύσκολο να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις, υπό αυτές τις συνθήκες. Για εμένα το κύριο σημείο είναι η ισορροπία στο παιχνίδι. Ιδανικά, θα ήθελα να παίξουμε σε υψηλό ρυθμό, να έχουμε ευελιξία, να έχουμε κατοχή της μπάλας όποτε πρέπει και να κερδίζουμε άμεσα την μπάλα».

Για το πώς αλλάζει η Φερεντσβάρος μετά τις δύο σημαντικές πωλήσεις παικτών: «Αναλύσαμε τον αντίπαλο και πώς παίζει. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε μία μικρή λίστα παικτών για την Ευρώπη και θεωρούμε πώς όλα εξαρτώνται από τους παίκτες που έχουμε εμείς διαθέσιμους. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε παίκτες αυτή τη στιγμή. Άρα όπως θα το διαχειριστούμε εμείς, θα το διαχειριστεί και ο αντίπαλος».

Για τον Ρόμπι Κιν που τον είχε ως παίκτη στη Λίβερπουλ και πώς τον βλέπει ως προπονητή: «Τα πηγαίνει πολύ καλά, η ομάδα του παίζει καλό ποδόσφαιρο, τον συνάντησα πρόσφατα σε ένα συνέδριο της UEFA. Είναι καλός προπονητής, με καθαρό πλάνο και ξεκάθαρες ιδέες. Θα τα πάει πολύ καλά».