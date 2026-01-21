Την ώρα που αρχίζει να συζητείται στον διεθνή Τύπο το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ 2026 λόγω του Ντόναλντ Τραμπ και του σχεδίου του για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, Μαρίνα Φεραρί, δηλώνει αντίθετη.

Τις τελευταίες μέρες τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται στο ενδεχόμενο οι ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ, με το 47% των Γερμανών, σε σχετική έρευνα για λογαριασμό της Bild, να απαντά πως είναι υπέρ και πολιτικούς σε διάφορες χώρες να τονίζουν πως είναι μια αντίδραση που θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται οι κυβερνήσεις.

Αυτή της Γαλλίας, όμως, φαίνεται πως δεν συμφωνεί, με την υπουργό Αθλητισμού, Μαρίνα Φεραρί, να αναφέρεται στο θέμα και να λέει τα εξής…

«Με τα δεδομένα που έχουν τα πράγματα τώρα, δεν υπάρχει καμία επιθυμία από το υπουργείο για μποϊκοτάζ αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Τώρα, δεν θα προβλέψω τι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά έχω ακούσει επίσης φωνές από ορισμένα πολιτικά κόμματα. Είμαι κάποια που πιστεύει στην απομόνωση του αθλητισμού από την πολιτική. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για όσους αγαπούν τον αθλητισμό».