Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί, την Πέμπτη (22/1), τη Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την άποψή του για το παιχνίδι μιλώντας σε ισπανικό ραδιόφωνο.

Ο «δικέφαλος του βορρά» θα κυνηγήσει τη νίκη κόντρα στους Ανδαλουσιανούς για να πλησιάσει κι άλλο στην εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 24άδα ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να διεκδικήσει την πρόκριση στους «16» και ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε στο Canal Sur Radio για τον αγώνα της Τούμπας.

«Η Μπέτις είναι καλύτερη, αλλά αυτό που θαυμάζω στον ΠΑΟΚ είναι η ομαδική τους δουλειά, όπου όλοι παίζουν για όλους και έχουν επίσης αυτούς τους μεμονωμένους παίκτες που, ίσως μπορεί να μην είναι τόσο καλοί, όσο της Μπέτις, αλλά τους δίνουν αυτό το επιπλέον πλεονέκτημα της μαχητικότητας.

Κοιτάξτε, η Μπέτις είναι σίγουρα το φαβορί, επειδή είναι μία ομάδα από το ισπανικό πρωτάθλημα, όπως και οποιαδήποτε ομάδα από την Ισπανία μπορεί να είναι το φαβορί εναντίον οποιασδήποτε ομάδας από το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτική, επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει, επίσης, πολύ καλά αυτή τη στιγμή», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ και συνέχισε.

«Παίξαμε τον αγώνα Κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδό μας, όπου η ατμόσφαιρα είναι επίσης υπέροχη, αλλά δεν ξέρω αν η Μπέτις θα μπορέσει να… απολαύσει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Ναι, υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι φανατικοί με την ομάδα τους, πολύ κατά της Αθήνας. Βρίσκονται 500 χιλιόμετρα από την Αθήνα, οπότε πιστεύουν ότι ευνοούνται οι ομάδες της πρωτεύουσας.

Μας φαίνονται λίγο απόμακροι, και υπό αυτή την έννοια, όταν πηγαίνουμε εκεί, είναι πολύ εχθρικοί απέναντί ​​μας, το στάδιο είναι γεμάτο πάντα όταν παίζουμε με τον ΠΑΟΚ».