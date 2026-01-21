Η «μάχη» για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ αποκτά συνεχώς νέα μέτωπα και αυτή τη φορά στο προσκήνιο μπαίνουν οι ίδιοι οι φίλαθλοι. Τρεις μεγάλες λέσχες φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης (Berserkers, Ojos del Tigre και La Gran Familia) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας ανοιχτά την αντίθεσή τους σε μια πιθανή συμμαχία του συλλόγου με το NBA και τη συμμετοχή του στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση που σχεδιάζει η αμερικανική λίγκα από το 2027, κάτι που θα σήμαινε αποχώρηση από την EuroLeague.

Στην ανακοίνωσή τους, οι φίλαθλοι τονίζουν πως επιθυμούν ένα ευρωπαϊκό μπάσκετ βασισμένο στην ιστορία και την παράδοση, με αναμετρήσεις απέναντι σε συλλόγους με διαχρονική παρουσία στο άθλημα. Όπως επισημαίνουν, το πρότζεκτ του NBA Europe δεν φαίνεται να εγγυάται κάτι τέτοιο, καθώς –με τα σημερινά δεδομένα– μοναδικός εκπρόσωπος της EuroLeague θα ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης. «Το να αποχωρήσουμε μόνοι μας θα ήταν λάθος. H Bασίλισσα πρέπει πάντα να αγωνίζεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και αυτή τη στιγμή το NBA Europe δεν μπορεί να το προσφέρει», αναφέρουν χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το εγχείρημα δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα παρά λύσεις, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά.

Η δημόσια τοποθέτηση των φιλάθλων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς για πρώτη φορά σε αυτή τη μακρόχρονη αντιπαράθεση οι οπαδοί ενός κορυφαίου συλλόγου εκφράζουν ξεκάθαρα ποια πλευρά θεωρούν σωστή. Η Ρεάλ αποτελεί κομβικό κομμάτι του παζλ: είναι η πολυνίκης της Ευρώπης με 11 τίτλους και ο μοναδικός μεγάλος σύλλογος που έχει κάνει ουσιαστικά βήματα προσέγγισης προς το NBA.

Ο προπονητής της Ρεάλ, Σέρτζιο Σκαριόλο, έχει δηλώσει ότι ο σύλλογος κινείται με πλάνο τριετίας και με στρατηγική ματιά στο μέλλον, ενώ έχει τονίσει πως η δομή της ομάδας προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο στο μοντέλο λειτουργίας του NBA. Ο Ιταλός τεχνικός, με εμπειρία από τους Ράπτορς και πρωταθλητής NBA το 2019, έχει υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το όραμα του προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος επιθυμεί τη σύμπραξη δύο παγκόσμιων brands: της Ρεάλ Μαδρίτης και του NBA. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο προϋποθέτει την αποχώρηση από την EuroLeague και μια μεταβατική περίοδο στη διοργάνωση της FIBA (Champions League), κάτι που βρίσκει αντίθετο μεγάλο μέρος των φιλάθλων, οι οποίοι δεν θέλουν να δουν τον σύλλογο να εγκαταλείπει τη διεκδίκηση του ευρωπαϊκού τίτλου κάθε σεζόν. Η υπόθεση θυμίζει έντονα τη δημιουργία της Super League στο ποδόσφαιρο, που κατέρρευσε μετά τις αντιδράσεις των φιλάθλων, κυρίως στην Αγγλία.

Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα έχει δεσμευτεί προφορικά να παραμείνει στην EuroLeague έως το 2036, διατηρώντας πάντως ρήτρα αποχώρησης. Ούτε η παρέμβαση του Πάου Γκασόλ, ο οποίος στηρίζει ενεργά το πρότζεκτ του NBA Europe και συμμετείχε πρόσφατα σε συνάντηση με τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, κατάφερε μέχρι στιγμής να αλλάξει τη στάση των «μπλαουγκράνα».

Το ζήτημα έχει έντονη και οικονομική διάσταση. Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν δεν υπέγραψαν εγκαίρως την επέκταση της συμφωνίας με την EuroLeague, αφήνοντας ανοιχτό το μέλλον τους. Η νέα λίγκα του NBA σχεδιάζεται με 16 μόνιμες ομάδες και τέσσερις που θα προκύπτουν μέσω Champions League και εθνικών πρωταθλημάτων, με τους συλλόγους να καλούνται να χρηματοδοτήσουν αρχικά το εγχείρημα. Όπως δήλωσε ο Άνταμ Σίλβερ, η νέα διοργάνωση δεν θα είναι άμεσα κερδοφόρα.

Η δήλωση αυτή ενίσχυσε τους προβληματισμούς, καθώς η EuroLeague παραμένει οικονομικά ζημιογόνα για αρκετούς συλλόγους, χωρίς όμως το NBA να εγγυάται άμεση λύση. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, με πρόσφατη συνάντηση στο Λονδίνο να συγκεντρώνει μεγάλους συλλόγους και επενδυτές, ενώ σύμφωνα με το BBC, οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι έχουν ήδη απορρίψει το ενδεχόμενο συμμετοχής.