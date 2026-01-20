Η Ίντερ ψάχνει παίκτη για τα άκρα της επίθεσης και ιστοσελίδα που ασχολείται εκτενώς με το ρεπορτάζ της υποστηρίζει πως στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους είναι και το όνομα του Γκάμπριελ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι τον 27χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος έχει και ιταλικό διαβατήριο, δίνοντας 8 εκατ. ευρώ στην Κόμο αλλά οι εμφανίσεις του μέχρι στιγμής δεν έχουν ικανοποιήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με ένα γκολ και 5 ασίστ σε 20 συμμετοχές ο Στρεφέτσα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού και η ιστοσελίδα FcInterNews.it τον συνδέει τώρα με την Ίντερ καθώς φέρεται να είναι ένας από τους υποψήφιους στόχους.

Το γεγονός ότι ξέρει πολύ καλά τη Serie A και μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά αρέσει στον Κρίστιαν Κίβου, ο οποίος όμως δεν έχει πάρει ακόμη την τελική απόφαση για το ποιος είναι ο παίκτης που θα πρέπει να αποκτήσουν οι «νερατζούρι».